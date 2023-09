Mitunter wachsen einem die Probleme über den Kopf. Ausweglos scheint manche Situation. Auch Einsamkeit kann tödlich sein. Oft hilft es schon, mit jemand Fremdem darüber zu reden. Hier setzt die Telefonseelsorge an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst/Dessau - Erste Hilfe für die Psyche – das bietet die Telefonseelsorge auch Zerbstern rund um die Uhr an. Aber was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Angebot? Und wer nimmt es weshalb überhaupt in Anspruch? Das verriet der Leiter der Telefonseelsorge Dessau.