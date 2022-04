Einsatz für Polizei und Zerbster Feuerwehr: Verwirrte Person droht Wohnung anzuzünden

Ein offenbar verwirrter Mann hat die Polizei und drei Ortsfeuerwehren mit insgesamt 29 Kameraden in Atem gehalten. Nun stellt der Zerbster Ortswehrleiter das Ausrücken von mehreren Wehren in Frage.

Zerbst - Ein vermeintlicher Wohnungsbrand am Wegeberg hat am Dienstag (12. April) die Polizei und gleich drei Zerbster Ortsfeuerwehren beschäftigt. Der Alarm ging gegen 6.20 Uhr bei den Wehren ein. „Eine offenbar verwirrte Person hatte per Anruf gedroht, ihre Wohnung in Brand zu setzen“, sagt der Zerbster Ortswehr- und Einsatzleiter Steffen Schneider.