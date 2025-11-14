Nach dem der Ministerpräsident im Landtag Tacheles geredet hat, ist der Klinikstandort Zerbst wohl gerettet. Jetzt müssen alle Beteiligten die Köpfe zusammenstecken und einen tragfähigen Plan zimmern. Es geht um viel, um sehr viel.

Erhalt des Klinikstandorts Zerbst: Es geht um mehr als gesundheitliche Versorgung (Kommentar)

Während Anhalt-Bitterfelds Landrat und der Zerbster Bürgermeister seit Mitte Oktober einen Gesprächsmarathon absolvieren, um eine Katastrophe zu verhindern, wirkte die Gesundheitsministerin nach Bekanntwerden der Schließungspläne von Helios in Zerbst anfangs überrumpelt, orientierungs- und planlos. Nun ist sie wohl umso entschlossener das Zerbster Krankenhaus zu retten – „die Versorgungsrelevanz kann planerisch nicht wegdiskutiert werden.“ Sie ergriff mehrmals das Wort und forderte vehement den Erhalt des Standorts.