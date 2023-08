Zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu nass: Vor allem für die Landwirte ist es schwer, wenn das Wetter aus der Reihe tanzt. Auch in Zerbst un Anhalt.

Ernte in Zerbster Region bedroht, wenn das Wetter aus der Reihe tanzt

Pulspforde/Zerbst - Der Pulspforder Landwirt Edgar Petermann hat 170 Hektar Fläche, die er mit Wintergerste, Winterweizen, Winterroggen, Raps und Grünland bewirtschaftet. Zu seinem Betrieb gehört außerdem eine Mutterkuhherde mit 35 Tieren. 2005 übernahm der studierte Diplom-Landwirt den Betrieb von seinen Eltern.

Für die Landwirte ist es in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden, sagt er, in vielerlei Hinsicht – von politischer Seite, klimatischer Seite und wirtschaftlicher Seite, richtig verschärft seit dem Ukraine-Krieg.

„Was finanziell abläuft ist nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Petermann. Düngerpreise haben sich in den letzten vier Jahren mehr als verdreifacht. Neben den Betriebsmittelpreisen sind auch die Preise für Ersatzteile und Maschinen explodiert. „Nur die Erzeugerpreise sind nicht mitgewachsen“, so Petermann.

Zwar gab es 2002 mal überdurchschnittliche Erzeugerpreise und auch für 2023 wurden solche vereinbart, aber die Tagespreise sind zu niedrig. Das treffe vor allem die, die zu den Tagespreisen verkaufen müssen. Es ist alles nicht mehr kalkulierbar.

Winterroggen macht große Probleme

Von einer Ernte mit guten Erträgen lässt es sich zwar leben, aber bei den Wetterkapriolen fallen die Erträge geringer aus. Bei der Gerste, die er im Juli eingeholt hat, sei die Ernte in einem akzeptablen Bereich gewesen. Zwischen 80 und 90 Prozent der Normalernte, beschreibt es der Landwirt.

Winterroggen sei jedoch das ganz große Problem dieses Jahr. Etwa die Hälfte der Flächen sind bereits abgeerntet. 50 bis 60 Prozent von normal kam dabei bei Petermann heraus. Die restlichen Flächen warten darauf, abgeerntet zu werden - wenn das Wetter passt. Sonne und Wärme wären da jetzt schön.

Füße stillhalten heißt es da. Das Getreide darf nur eine bestimmte Feuchte haben, wenn es abgegeben wird. 14,5 Prozent - mehr nicht. Nur wenige Betriebe haben und nutzen die Möglichkeit der technischen Trocknung, weiß der Pulspforder. Für ihn ist das allerdings kein Thema. Je länger das reife Getreide stehen bleibt, umso mehr verliert es an inneren Werten – die Qualität leidet.

„Aus Brotgetreide wird dann schnell mal Futtergetreide“, so Edgar Petermann, wofür der Landwirt dann natürlich nur noch einen geringeren Preis bekommt. Hier wird zum Beispiel nach Proteingehalt und Fallzahl geschaut. Weizen wird nach der Qualität in verschiedene Klassen eingestuft.

Edgar Petermann bewirtschaftet rund 170 Hektar Fläche und muss mit den schwierigen Bedingungen zurechtkommen. Petra Wiese

Für die Rapsernte gibt es unterschiedliche Ansichten für den Zeitpunkt der Ernte. Auf jeden Fall lässt der Raps nach einer Schlechtwetterperiode schneller eine Ernte zu, denn die Körner sind durch Hülsen geschützt. „Bescheiden“, beschreibt der Pulspforder die bisherige Ausbeute in diesem Jahr wegen der Trockenheit. Als das Wasser zu Ende war haben die Pflanzen keine Schoten mehr ausgebildet.

Die Böden sind ein wichtiger Faktor

Auch ein Teil des Weizens wartet auf Petermanns Feldern noch auf die Ernte. Auf gutem Standort sieht der Weizen auch gut aus, an anderen Stellen weniger. Viel machen die Böden aus, beschreibt es der Landwirt. Von Zerbst aus in Richtung Magdeburg sind die Böden gut, in Richtung Wittenberg sind sie eher sandig und haben ein geringeres Wasserrückhaltevermögen. Um zu zeigen, wie sich die Trockenheit auswirkt, muss der Landwirt nicht lange suchen. Schnell hat er die Ähren zur Hand, die gar keine Körner ausgebildet haben, andere, wo nur im Ansatz Körner zu finden sind.

Die Feuchtigkeit kann derweil Schimmelpilzbefall fördern und unter Umständen fängt das Korn in der Ähre an zu keimen. Offenbar leiden alle Getreidesorten - entweder un-ter Trockenheit oder Feuchtigkeit. Landwirtschaft wird zum Glücksspiel. Irgendwann müsse man Entscheidungen treffen, die mit finanziellem Aufwand verbunden sind und man wisse nie, ob es sich auszahlt, beschreibt Petermann.

Wer Landwirtschaft betreibt, muss leidensfähig sein und viel Enthusiasmus mitbringen, sagt er, der mit viel Leidenschaft dabei und in seinem Betrieb Alleinunterhalter ist. Als Landwirt müsse man heutzutage gleichzeitig Kaufmann, Pflanzenexperte, Techniker, Verwaltungsangestellter und Veterinär sein. Interessant und anspruchsvoll ist der Beruf, bei dem die Bürokratie leider immer mehr zunimmt, dafür die Zuschüsse von der EU für die neue Förderperiode drastisch reduziert wurden.

Das Getreide bei Zerbstwartet darauf, geerntet zu werden. Petra Wiese

Mit jedem Tag Verzögerung wird die Ernte schwieriger. Immer wieder schaut Edgar Petermann in seine Wetter-Apps mit der Hoffnung, dass es endlich losgehen kann. Ab heute soll es wieder wärmer werden und regnen soll es bis zum Sonntag auch nicht mehr. „Wir brauchen jetzt noch mal ein paar schöne trockene Tage mit über 25 Grad“, sagt auch Thomas Külz vom Bauernverband Anhalt. Ansonsten ist es immer noch zu trocken. Die Menge des Niederschlags ist zu wenig, so Külz. Das Wetter verderbe zum einen die Ernte und zum anderen ist der Regen nicht ausreichend, damit genug Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist.

Külz verweist auf regionale Unterschiede. Es gibt auch Flächen, wo mehr als ausreichend Niederschläge gefallen sind.

Super Ernte für einige, andere haben Pech

So gibt es auch im Bereich des Bauernverbandes Betriebe, die super geerntet haben, an-dere hatten Pech, sagt der Vorstandsvorsitzende. Insgesamt wird von einer unterdurchschnittlichen Ernte ausgegangen in diesem Jahr, aber da könne man noch keine weiteren Aussagen treffen. Das Wetter könne man nicht ändern, so Thomas Külz, aber die Politik. Da müssten vernünftige Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft geschaffen werden.

Dass die derzeit unbeständige Witterung zu Unterbrechungen der Erntearbeiten führt, vermeldet auch der Bauernverband Sachsen-Anhalt. Die Wintergerstenernte ist bereits abgeschlossen, auch die Winterrapsernte ist bereits weit vorangeschritten. Einige Winterrapsflächen haben regional stärker unter der Trockenheit gelitten als erwartet, so dass es hier zu größeren Ertragsunterschieden kommt. Die Winterweizenernte schreitet nur langsam voran.

Etwa 80 Prozent der Winterweizenflächen in Sachsen-Anhalt müssen noch geerntet werden, hieß es Anfang diesen Monats. Auch viele Winter- roggenbestände konnten noch nicht geerntet werden. Dafür würden Mais- und Zuckerrübenbestände sowie die Kartoffeln von der aktuellen Witterung profitieren und sich positiv entwickeln. „Auch für die Neuaussaat brauchen wir eine gute Bodenfeuchtigkeit“, sagt Thomas Külz.