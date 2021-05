Erster Workshop zur Gestaltung der Zerbster Klosterhöfe stößt auf reges Interesse

Zerbst - Lange war die Rede davon, die Sanierung, Gestaltung und damit die Aufwertung historischen Klosterhöfe in Angriff zu nehmen. Nachdem der Umbau des Klausurgebäudes, wo in Teilen das Bau- und Liegenschaftsamt einziehen wird, nun kurz vor dem Abschluss steht und auch die Klosterkirche und das Kasernengebäude entlang der Breite demnächst eine Verjüngungskur erhalten werden, sollen nun auch die Ideen für die Gestaltung des Kleinen und Großen Klosterhofes konkreter werden.

Hier sollen auch die Anwohner und interessierte Zerbster ein Wörtchen mitreden. Die erste Gelegenheit dazu hatten die Zerbster am Mittwoch bei einem Bürger-Workshop. „Es gibt keine fertigen Pläne für die Gestaltung der Klosterhöfe“, stellte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) gleich zu Beginn der Veranstaltung klar und sprach vom „Mut zum Träumen“, was das künftige Antlitz der Klosterhöfe betrifft. Dieser erste Workshop solle auch nicht letzte sein. „Wenn ich an die Gestaltung des Bahnhofvorplatzes zurückdenke, wo erst nach zahlreichen Diskussionsrunden der endgültige Entwurf gefunden war, sehe ich auch hier gute Chancen, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, so Dittmann.

Städtebauförderung des Landes Sachsen-Anhalt ermöglicht Sanierung

„In diese Lage versetzt werden wir durch die Städtebauförderung des Landes Sachsen-Anhalt, die auch sehr langfristig bewilligt wurde“, so Dittmann. Die Tücke bei solchen langfristigen Planungen sei, dass das, was man mal als Idee hatte, von der Kostenentwicklung überholt werden kann. Aber damit müssen wir dann klarkommen. Im Zweifelsfall bekommen wir auch die Chance, beim Land weitere Mittel zu beantragen, was uns an der einen oder anderen Stelle auch schon gelungen ist“, sagte Dittmann.

Die drei von Stadtplaner Philip Mähler vorgestellten Ausgangsvarianten sehen für den Platz in der Mitte des Großen Klosterhofes entweder eine öffentliche Grünfläche, eine Grünfläche mit Teilbebauung oder eine Fläche mit Mischbebauung vor. Mischbebauung hieße in diesem speziellen Fall, dass neben Wohngebäuden beispielsweise auch eine gastronomische Einrichtung wie ein Café entstehen könnte.

Großer Klosterhof sollte weitestgehend autofrei sein

Im Blick haben die Planer dafür das einzeln stehende Fachwerkhaus direkt vor dem Klausurgebäude. Was alle drei Varianten verbindet, ist die Lückenbebauung zur Breite und eine Fußgängerbrücke mit einem Fußweg von der Puschkinpromenade über die Nuthe, dann durch die Stadtmauer über den Großen Klosterhof.

Die gelb-weiß schraffierten Bereiche sollen diese Verkehrsflächen, wie verkehrsberuhigt, Parkplätze oder Fußwege kennzeichnen. Eine Variante sieht beispielsweise auch die Möglichkeit vor, beim Lückenschluss zur Breite einen kleinen Durchschlupf für Fuß- und Spaziergänger zu lassen, um das Areal bis zur Puschkinpromenade fußläufig erlebbar zu machen.

Parkplatzsituation wird kontrovers diskutiert

Problematisch bei der Gesamtgestaltung sei, dass bei dem einen oder anderen Grundstück die Eigentümer weit weg wohnen und eine Kontaktaufnahme bislang gescheitert sei. „Hier sind noch dicke Bretter zu bohren“, kommentierte der Rathauschef diesen schwierigen Umstand. Und alle drei vorgestellten Varianten seien nicht in Stein gemeißelt, sondern Denkanstöße.

In der anschließenden Diskussion kam die Sprache schnell auf das Parkplatzproblem, denn abgesehen von acht Stellflächen für Besucher des künftigen Bauamtes sind keine weiteren Parkmöglichkeiten in den vorgestellten Plänen zu finden, auch nicht für die Anwohner des Großen Klosterhofes. Hier wurde unter anderem vorgeschlagen zu prüfen, ob für Besucher des Amtes die Fläche auf dem Frauentorplatz, die Puschkinpromenade oder ein Teil der Wiese vor der Stadtmauer genutzt werden könne.

Mit der Idee der Fußgängerbrücke und des weiterführenden Fußweges durch den Klosterhof konnten sich die meisten der Anwesenden anfreunden. Auch der Durchschlupf kam bei einigen Zerbstern gut an. Silke Schmidt schlug vor, noch diverse Spielgeräte zu platzieren, um das Verweilen und auch die Wohnqualität für Familien attraktiver zu machen.

Hans-Georg Brosig schlägt Architektenwettbewerb vor

Christiane Schmidt war der Meinung, dass man „Karossen“ weitestgehend aus diesem Areal fernhalten sollte. „Wir wecken dieses Stück historisches Zerbst aus dem Dornröschenschlaf und sollten es so gestalten, dass wir es auch voller Stolz unseren Besuchern zeigen können“, machte sie deutlich.

„Ich als Architekt fände es besser, wenn man den Klosterhof nicht mit einem Bebauungsplan, sondern mit einer Gestaltungssatzung entwickelt“, sagte Hans-Georg Brosig. Der Klosterhof sei das absolute Kerngebiet. „Ich bin der Meinung, dass hier Geld in die Hand genommen werden muss, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch für Familien mit mehreren Kindern“, so der Architekt.

In dem Areal sollte eine Durchmischung zwischen den Generationen angestrebt werden. „Im Übrigen muss hier versucht werden, die alten Gestaltungsmodelle in die Neuzeit zu transportieren. Deshalb plädieren ich für einen Architektenwettbewerb, der von der Kammer unterstützt werden würde“, erklärte Brosig. So könne man aus einer Vielzahl von Entwürfen die passenden bis zur Baureife entwickeln. „Dafür ist dieses Areal perfekt geeignet“, so der Architekt.

Rund 30 Zerbster haben sich an dieser ersten Diskussionsrunde beteiligt, darunter Anwohner, Mitglieder des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses und einfach nur interessierte Bürger.

Mögliche Variante 1: Die Mittelfläche des Großen Klosterhofes wird begrünt und soll zum Verweilen einladen. Foto: Stadt Zerbst/Anhalt

Variante 2: Die Bebauung auf der Mittelfläche bleibt. Hier könnte das Fachwerkhaus vor dem Klausurgebäude möglicherweise ein Café werden. Foto: Stadt Zerbst/Anhalt