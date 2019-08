Die Schlange aus der Elbe, die im Tierheim in Magdeburg vorübergehend ein Zuhause gefunden hatte, ist nun an den Tierpark in Aschersleben abgegeben worden. Foto: Zoo Aschersleben

Die Boa aus der Elbe ist angekommen. Nachdem sie an der Fähre Tochheim-Breitenhagen eingefangen wurde, ist sie nun im Zoo in Aschersleben.

Tochheim/Magdeburg/Aschersleben l Die gute Nachricht vorweg: Der Boa constrictor ais der Elbe geht es gut. Im Zoo Aschersleben liegt die Schlange, eine Kaiserboa, nun entspannt und ruhig in ihrem neuen Terrarium. Ihr geht es gut. Wer das Tier nun allerdings gerne im Zoo besuchen möchte, dürfte enttäuscht werden.

„Alle Fundtiere, die zu uns kommen, werden zunächst getrennt von unseren Bestandstieren untergebracht, um diese nicht zu gefährden“, erklärt Zooleiter Alexander Beck. Daher sei sie für Besucher aktuell nicht zu sehen. Dieses Jahr habe man bereits mehrere Fundtiere dieser Art aufgenommen, darunter neben fünf Schlangen auch eine Kröte aus Südafrika und einen Skorpion.

Besitzer noch nicht gefunden

Auch die Boa wird nun erst einmal im Zoo Aschersleben bleiben. Der Besitzer konnte bislang noch nicht ermittelt werden und hat sich auch nicht gemeldet. Sollte er das allerdings noch tun, so muss er zunächst beweisen, dass das Tier auch wirklich sein Eigentum ist. „Das geschieht anhand von Herkunftsnachweisen, bei Reptilien unter Umständen auch durch eine Fotodokumentation“, so Beck. Bei streng geschützten Tieren müssen zudem amtliche Papiere vorliegen. Ist das nicht der Fall, so kann davon ausgegangen werden, dass das Tier illegal erworben wurde.

Ob sich dieses Rätsel um die Schlange noch löst, wird die Zeit zeigen. So lange bekommt sie jedoch im Zoo alles, was sie braucht. Das rund 1,80 Meter lange Tier ist dabei relativ pflegeleicht. Es benötigt nur alle vier bis sechs Wochen Futter und frisst am liebsten Ratten. Je länger die Boa im Zoo bleibt, desto vertrauter wird sie natürlich auch den Pflegern. Hat sie also bereits einen Namen? „Noch hat sie keinen“, sagt Beck. „Nicht alle unsere Tiere bekommen einen Namen, aber bei manchen kristallisiert sich dann doch mit der Zeit ein Name heraus, wenn es besondere Eigenschaften oder körperliche Merkmale aufweist.“

Kleine Berühmtheit

Ob mit Namen oder nicht, im Raum Magdeburg ist die Schlange nach ihrem Abstecher in die Elbe wohl jetzt schon eine kleine Berühmtheit. Große Hoffnung, dass sich deren Besitzer noch melden könnte, besteht nicht. Vermutlich wurde das Tier schwarz gehalten. Der Besitzer wird keine Geldstrafe riskieren wollen, wird vermutet. Die Behörden suchen dennoch weiter nach dem Eigentümer der gefangenen Schlange.

Die Riesenschlange war offenbar wohlgenährt und in gepflegtem Zustand. Am Tier selbst gab es keine Hinweise auf den Eigentümer. So war weder ein Chip eingepflanzt, noch war die Schlange, wie teilweise üblich, tätowiert. Auch zu den bei den Behörden gemeldeten Riesenschlangen, die durchaus offiziell gehalten werden können, gehört die gefundene Boa constrictor demnach nicht.

Boa an Fähre gefunden

Die Boa war Anfang August auf einem Seil an der Fähre Tochheim / Breitenhagen entdeckt worden. Ein Breitenhagen-Besucher aus Detmold traute am Nachmittag des 3. August seinen Augen kaum, als er die Riesenschlange entdeckte, die sich um das Halteseil der Gierfähre gewickelt hatte. Gegen 16.10 Uhr rief er die Polizei an, die ihn an die Tierrettung in Aschersleben weiter leitete.

Weil die Ascherslebener aber nur für einheimische Tiere zuständig sind, wozu Riesenschlangen ja nun wirklich nicht zählen, wurde die zuständige Tierrettung in Magdeburg in Bewegung gesetzt. Neben der Feuerwehr Breitenhagen wurde die Berufsfeuerwehr aus Magdeburg alarmiert, die auch im Salzlandkreis die Rettung von exotischen Tieren übernimmt.

In Mexiko und Südamerika Zuhause

Die Abgottschlange (Boa constrictor), auch Königsschlange, Königsboa oder Abgottboa genannt, ist eine von Mexiko bis ins südliche Südamerika verbreitete Art der Boas. Sie ist die einzige Art der monotypischen Gattung Boa. Die Abgottschlange ist dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber versteckt sie sich in Höhlen, hohlen Bäumen oder anderen Unterschlüpfen und kommt daraus nur zu gelegentlichen Sonnenbädern hervor.

Das Verbreitungsgebiet der Abgottschlange erstreckt sich von der West- beziehungsweise Ostküste Mexikos über ganz Zentralamerika bis nach Argentinien, vom Meeresspiegel bis in 1000 Meter Höhe. Die verschiedenen Unterarten und Lokalformen bewohnen dabei die unterschiedlichsten Lebensräume. Als typisches Habitat können allerdings Gegenden in Gewässernähe mit hoher Luftfeuchtigkeit und dichtem Buschwerk angesehen werden, auch wenn einzelne Populationen durchaus in Halbwüsten vorkommen.

Bis zu 3,60 Meter lang

Die Männchen bleiben im Mittel 30 bis 40 Zentimeter kleiner als die Weibchen. Die größte jemals nachweislich vermessene Abgottschlange hatte eine Länge von 3,60 Metern und lebte im Guyana Zoological Park von Georgetown in Guyana. Die längste sicher dokumentierte Haut misst ohne Kopf 445 cm und befindet sich in der Zoologischen Staatssammlung München.