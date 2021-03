Mit der Sanierung der Lusoer Straße in Zerbst wurde auf der Fahrbahn ein Radfahrstreifen angelegt, wie ihn der ADFC empfiehlt. Doch es gibt auch Kritik an der Infrastruktur für Fahrradfahrer. Foto: D. Apel

Nur die Note 4,3 hat Zerbst beim Fahrradklimatest erhalten. Der Bürgermeister sieht durchaus Verbesserungsbedarf.

Zerbst l Ernüchternd fällt das Ergebnis aus, das Zerbst beim ADFC-Fahrradklimatest 2020 erreicht hat. Das Zufriedenheitsbarometer sank. Die Note verschlechtert sich um 0,2 auf 4,3 gegenüber der letzten Befragung. Als „Quittung für mangelndes Engagement der Stadt“, bewertet Stephan Marahrens das erneut erteilte Mangelhaft. Es sei deutlich zu sehen, dass in letzter Zeit wenig spürbare Impulse für den Radverkehr erfolgt sind, erklärt der Vorsitzende des ADFC Dessau. Als positiv betrachtet er deshalb die geplante Mitgliedschaft der Stadt in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen. „Das kommt im richtigen Moment und kann helfen, dass die Radverkehrsförderung in Zerbst neue Fahrt aufnimmt“, sagt er.



Prüfung für weitere Fahrradständer läuft

57 Bürger beteiligten sich an der aktuellen Umfrage, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club - kurz ADFC - alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchführt. Eine repräsentative Anzahl ist das nicht. Trotzdem betrachtet die Stadtverwaltung den Test als wichtigen Indikator für die Zufriedenheit der Radfahrer, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) sagt. „Für zukünftige Planungen bietet er eine Vielzahl von Aspekten, die es zu berücksichtigen gilt“, bemerkt er.



Nachholbedarf besteht beispielsweise hinsichtlich vorhandener Fahrradständer und ähnlicher Anlagen, um ein Rad abzustellen. Den Hinweis aufgreifend, berichtet Dittmann von neuen Förderprogrammen, die eine Erweiterung beziehungsweise Neuerrichtung solcher Abstellanlagen finanziell unterstützen. Das werde seitens der Verwaltung genauso geprüft wie das Vorhalten eines öffentlichen Leihfahrradsystems.



Nicht für jeden Radweg ist die Stadt zuständig

Ein solches Angebot wird laut Test in Zerbst vermisst. „Ich glaube, dass das eher ein Thema für größere Städte und Tourismusorte mit längerer Verweildauer ist“, sagt der Bürgermeister. Er verweist neben der kostenintensiven Anschaffung von Leihrädern ebenfalls auf die benötigte Infrastruktur zum Betreiben eines solchen Systems: „Dies umfasst unter anderem die Installation eines Zahlungsmodus für ausgeliehene Leihräder und die Bereitstellung des Platzes, an welchem die Verleihstationen errichtet werden können.“



Anhaltend ist die Kritik am schlechten Zustand der Radwege. Bei der Breite und besonders bei der Oberflächenbeschaffenheit schneide Zerbst deutlich schlechter ab als Städte in vergleichbarer Größe, konstatiert Stephan Marahrens. Andreas Dittmann gibt zu bedenken, dass die Stadt hier nicht in jedem Fall verantwortlich ist. Bei all den innerörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen falle auch die Unterhaltung der angrenzenden Radwege in der Regel in die Zuständigkeit des jeweiligen Straßenbaulastträgers.



Verbesserung der Situation für Radler bleibt im Blick

Das betrifft beispielsweise die Radwege entlang der B 184 oder der L 55, die während des Wintereinbruchs im Februar tagelang nicht vom Schnee beräumt wurden, wie Volksstimme-Leser Norman Bergmann bemängelte. Ihn wundert das schlechte Abschneiden von Zerbst bei der ADFC-Umfrage nicht wirklich. „In der Stadt wird fast nicht für das Radfahren geworben, neue Straßen wurden zwar gebaut, aber der Platz und die Sicherheit der Radfahrer scheinen dort keine Priorität zu haben“, meint er.



„Das vorliegende Ergebnis zeigt klare Missstände in Bezug auf den Radverkehr im Gebiet der Einheitsgemeinde auf und verdeutlicht, dass es zahlreiche Probleme zu bewältigen gilt“, gesteht der Bürgermeister. Die Handlungsmöglichkeiten sind mitunter jedoch eingeschränkt. So ist die Instandsetzung maroder kommunaler Radwege von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abhängig.



Online erfolgt Vorstellung der detaillierten Ergebnisse

Schwieriger wird es, wie erwähnt, wenn die Stadt nicht zuständig ist, sondern nur auf eine Sanierung drängen kann. „Hier werden wir mit noch größerem Nachdruck agieren“, verspricht Dittmann. Deshalb habe er auch angeregt, durch den Stadtrat eine Willensbekundung zum Ausbau von Radwegen entlang von Landes- und Bundesstraßen zu verabschieden.



Der Fahrradklimatest fand 2020 zum neunten Mal statt. Rund 230.000 Radfahrer beteiligten sich und beantworteten die 27 Fragen. 1024 Städte kamen in die Wertung. Voraussetzung hierfür war, dass die Mindestteilnehmerzahl bei 50 lag.