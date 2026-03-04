Sowohl Zerbster Pendler wie auch Ausflügler profitieren vom Deutschland-Ticket wie auch künftig von einer besseren Anbindung per Bahn, insbesondere nach Berlin. Doch es gibt auch günstige Angebote jenseits des 63-Euro-Abos.

Familienausflug nach Berlin: Stündlich, komfortabel und günstig von Zerbst in die Bundeshauptstadt

Momentan können Zerbster stündlich die Bahn in Richtung Magdeburg und Dessau nutzen. Das soll sich perspektivisch ändern.

Zerbst - Immer mehr Menschen nutzen das Deutschland-Ticket, in den Ballungsgebieten zwar mehr als im ländlichen Raum, dennoch hat die Beliebtheit auch Einfluss auf zahlreiche Bahnlinien in Sachsen-Anhalt. Zu diesem Schluss kommen die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) und die Ministerin für Infrastruktur und Verkehr, Lydia Hüskens (FDP). Touristen wie Pendler bräuchten leistungsfähige Verbindungen, insbesondere auch in die Bundeshauptstadt, wie Nasa und die Ministerin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz deutlich gemacht haben.