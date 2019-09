Spielerische und sportliche Herausforderungen hatte der Familiennachmittag in der Garitzer Kita "Spatzennest" zu bieten.

Garitz l Ein Flyer mit den Angeboten des CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) Familienarbeit Mitteldeutschland brachte die Leiterin der Garitzer Kita „Spatzennest“, Silke Habelmann, auf die Idee einen Familiennachmittag zu veranstalten, bei dem auch die Eltern eingebunden sind.

Spielerische Herausforderungen

Ein Niedrigseilgarten sollte ursprünglich auf dem Spielplatzgelände aufgebaut werden, aber das ließen die Gegebenheiten nicht zu. Zu vermissen war dennoch nichts, denn Gottfried Muntschick, Geschäftsführer bei der CVJM Familienarbeit mit Sitz in Halle, und seine Mitstreiter hatten genug andere spielerische und sportliche Herausforderungen mitgebracht. Mit vier ehrenamtlichen Helfern war Muntschick nach Garitz gekommen und dem Kleintransporter voller Spiel- und Sportgeräte sowie Kletterausrüstung.

Aber nicht nur das Team war gefragt, sondern vor allem die Väter der Garitzer Kinder, um alles mit aufzubauen und den ganzen Nachmittag auch die Stationen zu betreuen. Von denen hatten es einige in sich. Hoch im Baum hing eine Strickleiter, die erklommen werden konnte. An anderer Stelle konnten die Mädchen und Jungen von Baum zu Baum schwingen. Da brauchten die Steppkes schon Erwachsene an ihrer Seite, um Kletterausrüstung, Sicherungsseil und so weiter anzulegen.

Bilder Hoch hinaus konnten die Mädchen und Jungen klettern. Gut gesichert und mit den Erwachsenen zur Seite war einiges möglich beim Familien-Aktionstag in der...



Slackline gespannt

Da war anstehen angesagt, bei den Herausforderungen. Wie auch an der großen Kugel, in die sich die Kinder hin-einlegen konnten, um dann über das Gelände gekugelt zu werden. Die Slackline war gespannt und konnte ausprobiert werden, Rollerbahn und die verschiedensten Großspiele lockten – zum Mutigsein, zum Bewegen, zum Ausprobieren, zum Spielen mit der Mama oder dem Papa. Von den Kleinen bis zu den Hortkindern fanden alle ihre Beschäftigung.

„Es sind viele schöne Sachen dabei“, freute sich Silke Habelmann. Der Familiennachmittag passte auch in das aktuelle Projekt der Kinder. Das Thema ist „Freunde“. Zusammen konnten auch Freunde den Nachmittag verbringen, sich gegenseitig helfen und unterstützen an den Stationen.

Im Projekt geht es darum, dass Freunde stark machen, aber auch, dass man nur Freunde haben kann, wenn man selber einer ist. Das Projekt wird die Steppkes noch das ganze erste Kindergartenhalbjahr beschäftigen und das auf allen Gebieten.

Analog statt digital

Um Kinder, aber vor allem um Familien bemüht sich CVJM Familienarbeit. „Wir wollen Eltern und Kinder in Kontakt und in Bewegung bringen“, so Gottfried Muntschick. Neben dem vielen Digitalen, was heute so passiert, biete man Analoges an. „Es geht um das Miteinander von Eltern und Kindern und was man noch tun kann, außer vor dem Fernseher oder der Playstation zu sitzen“, erläuterte er.

Seit zehn Jahren ist der Verein mit verschiedenen Spielangeboten in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs, vor allem in der Saison und oft auch an Wochenenden. „Wir haben 15 bis 20 solcher Einsätze im Jahr“, so Muntschick, „wir planen langfristig“. Wer interessiert ist, kann sich im Internet erkundigen.

Ein Herz für Familien

Seit 2016 wird die Familienarbeit von einem eigenen Verein getragen – dem CVJM Familienarbeit Mitteldeutschland e.V. – ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Der Verein zählt 26 Köpfe und ein institutionelles Mitglied. Der Vorstand entscheidet gemeinsam mit dem Geschäftsführer über Struktur, Richtung und Personal der Familienarbeit. Die Mitglieder haben ein großes Herz für Familien, setzen sich ehrenamtlich in Projekten ein und unterstützen die Arbeit des Vereins.

In der Garitzer Kita kam der Familiennachmittag gut an. Natürlich durfte zwischen Spiel und Spaß auch mal Pause gemacht werden. Die Mütter hatten leckeren Kuchen gebacken und Kaffee mitgebracht. Zum Schluss wurde gemeinsam alles abgebaut.