Eine lange Fasch-Nacht in St. Nicolai, Konzerte mit dem Orchester Tempesta di Mare, dem Hallenser Universitätschor „Johann Friedrich Reichardt“ oder der klassischen Band „Spark“ – das und noch vieles mehr bieten die 17. Internationalen Fasch-Festtage Mitte Juni.

Fasch-Festtage in Zerbst: Musik-Festival zu Ehren von Hofkapellmeister Johann Friedrich Fasch, Zeitgenosse Telemanns

Zerbst - Unter dem Motto „Hofkapellmeister Fasch – 300 Jahre in Zerbst“ werden sich Mitte Juni vier Tage lang namhafte Musiker und Orchester in Zerbst die Klinke in die Hand geben, darunter die Klassik-Band „Spark“, Christoph Reuter, der Universitätschor „J. F. Reichardt“ aus Halle, das Händelfestspiel-Orchester Halle, die Zerbster Kantorei und das Orchester „Tempesta di Mare“ aus den USA.