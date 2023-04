Zerbst - Der diesjährige Fasch-Preis geht in die USA, genauer gesagt an das Barock-Orchester „Tempesta di Mare“ aus Philadelphia. Dies haben Bürgermeister Andras Dittmann (SPD) und Kulturamtsleiterin Antje Rohm während einer Präsentation zu den bevorstehenden Fasch-Festtagen (15. bis 18. Juni) am 19. April in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin bekanntgegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.