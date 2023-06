973 taucht Walternienburg erstmals in einer Urkunde auf. Nun, 1050 Jahre später, wird das ausgiebig gefeiert. Höhepunkt war jetzt der große Festumzug.

Ortsbürgermeister Jörg Hausmann lief mit an der Spitze des Festumzuges anlässlich des Jubiläums 1050 Jahre Walternienburg.

Walternienburg - Zweifelsohne bildete der Festumzug zum Jubiläum 1050 Jahre Walternienburg den Höhepunkt der Feierlichkeiten: über 30 Fahrzeuge, mehr als 200 Personen, eine Musikkapelle, sieben Pferde und drei Hunde bildeten den eindrucksvollen Tross, der

am Sonntag (11. Juni) durch das Dorf zog und die vielen Zuschauer am Straßenrand in tollen Bildern die Geschichte des Ortes von der Zeit der Slawen bis heute veranschaulichte. Hier sind die Fotos dazu.