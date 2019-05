Als die Zerbster Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, steht die Gartenlaube bereits voll in Flammen. Foto: Steffen Schneider

Eine Gartenlaube in der Kleingartensparte "Blume" in Zerbst ist niedergebrannt.

Zerbst l Am frühen Sonntagmorgen werden die Kameraden der Zerbster Feuerwehr unsanft aus dem Schlaf gerissen. Um 3.50 Uhr ertönt der Alarm: Kleinbrand, Weizenberge in Zerbst. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintreffen, ist das Feuer dann so klein doch nicht. Eine Gartenlaube in der Kleingartensparte „Blume“ steht in Flammen.

Übergreifen verhindert

„Als wir ankamen, stand die Laube bereits in Vollbrand“, sagt Ortswehrleiter und Pressesprecher Steffen Schneider. Sofort machen sich Feuerwehrleute daran, die Flammen zu löschen. Doch da zeichnet sich bereits ab, dass hier nicht mehr viel zu retten ist.

„Priorität war natürlich, das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gärten und Lauben oder Schuppen zu verhindern, erklärt Schneider. Dies sei den Einsatzkräften gelungen. Die brennende Laube sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen, sie sei völlig ausgebrannt.

Bilder Die Einsatzkräfte können das Übergreifen der Flammen aus benachbarte Gärten und Lauben verhindern. Foto: Steffen Schneider



„Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch völlig unklar“, sagt Schneider. Die Polizei, die ebenfalls am Einsatzort war, habe die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Mehr als zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten. Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen konnten die drei Einsatzfahrzeuge dann schließlich wieder einrücken.

Zuvor Fehlalarm

Bereits knapp sieben Stunden zuvor musste die Zerbster Wehr zu einem vermeintlichen Gebäudebrand in die Jeversche Straße ausrücken. Hier hatte ein Rauchmelder gegen 20.30 Uhr Alarm geschlagen. Problem: Bei der Einsatzmeldung fehlte die Hausnummer und die angekündigten Personen, die die Einsatzkräfte einweisen sollten, waren nirgendwo zu sehen.

Eine Nachfrage bei der Leitstelle brachte jedoch zunächst auch keine neuen Informationen. Die rief noch einmal bei den Personen an, die das Feuer gemeldet hatten.

Endlich am Einsatzort angekommen, konnte jedoch weder ein tönender Rauchmelder noch ein Feuer festgestellt werden. Nach einigen Minuten kontrollierendem Warten und Suchen, konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Wache zurückkehren.