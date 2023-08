Feuerwehreinsatz Giftstoff-Großalarm in Zerbst: Buttersäure-Attacke vor der Wohnungstür?

Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Donnerstagabend (10. August) in die Karl-Marx-Straße ausgerückt. Anwohner vermuten, dass Buttersäure in ihrem Treppenhaus verschüttet wurde. Erst am 31. Juli hat es auf der Heide einen Schwefelwasserstoff-Einsatz gegeben.