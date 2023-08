Gewitterfront Feuerwehreinsätze: Starkregen und Sturmböen richten im Zerbster Stadtgebiet zahlreiche Schäden an

Ein Gewitter mit heftigen Sturmböen hat am Montagabend in Teilen der Einheitsgemeinde Zerbst große Schäden angerichtet. 95 Einsatzkräfte aus sechs Ortswehren waren bis in die Nacht im Einsatz, um unter anderem zahlreiche Straßen wieder befahrbar zu machen.