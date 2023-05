Feuerwehrsport fördern, die Ortswehren und Veranstaltungen unterstützen – alles Anliegen eines neuen Vereins. Und was haben die Spritznixen damit zu tun?

Mit verschiedenen T-Shirts liefen die Garitzer Spritznixen in den vergangenen 15 Jahren auf.

Garitz - Im Anhalt-Zerbster Raum gibt es zahlreiche Feuerwehren. In einigen von ihnen wird auch aktiv Feuerwehrsport betrieben. Im „Löschangriff nass“ und in der „Gruppenstafette“ treten die Teams an. „Um ein einheitliches Auftreten unserer Einheitsgemeinde zu erzeugen, beschlossen die Spritznixen der Ortsfeuerwehr Garitz-Bornum Anfang des letzten Jahres, einen eigenen Verein zu gründen“, erzählte Spritznixe Linda Erhardt. Nun gibt es ihn – den Feuerwehrsportverein Vorfläming.