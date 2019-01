Eines der größten Fördervohaben in der Region ist der Neubau eines Gemeindehauses in Walternienburg. Foto: Thomas Höfs

Zu kompliziert findet Leader-Managerin Elke Kurzke die Förderbedingungen im Land. Das ist auch in Zerbst zu spüren.

Zerbst l Im Laufe von 2019 können sich Unternehmen, Bürger oder Vereine noch bei der Leader-Region Mittlere Elbe-Fläming melden, um Projekte in den Jahren 2020 und 2021 gefördert zu bekommen. Darauf verweist die zuständige Leader-Managerin Elke Kurzke auf Nachfrage der Volksstimme.

Immer wieder Änderungen

Allerdings könne sie aus heutiger Sicht noch nicht abschließend sagen, wie viel Geld die Leader-Region in der Zukunft zur Verfügung haben wird. Denn immer wieder gibt es Änderungen und jährliche Zuweisungen. Unter den Leader-Managern in Deutschland werde die Verfahrensweise in Sachsen-Anhalt schon längere Zeit kritisiert, sagt Elke Kurze. Denn in anderen Bundesländern laufe es anders. Dort kennen die Leaderregionen schon zu Beginn der neuen Förderperiode ihren Finanzrahmen und können damit in den Jahren fest planen. Die aktuelle Leaderförderung war in der Vergangenheit vor allem immer wieder vom Warten auf Zuarbeiten vom Land geprägt, erinnert sie. Das habe zudem den Start verzögert.

Das sei damals ein Modellversuch gewesen, so Kurzke. Nun hätten die Regionen damit Erfahrungen gesammelt und wüssten nun, was in der Zukunft besser gemacht werden könne. Sie selbst habe auch einige Ideen, die in der Zukunft vor allem für einen Abbau der Bürokratie sorgen könnten.

Förderrichtlinien

Ein Problem seien aktuell die gleichzeitig bestehenden Förderrichtlinien für die Verwendung der Mittel aus mehreren Töpfen der Europäischen Union. Das Land habe es bislang noch nicht geschafft, die Richtlinien so zu vereinheitlichen, dass nur noch eine Richtlinie gelte, bedauerte sie. Das würde die Arbeit bei der Antragstellung, Abrechnung und Dokumentation sehr vereinfachen. Vielleicht gelinge dem Land in der kommenden Förderperiode ein größerer Wurf, bleibt sie erwartungsvoll.

Während Leader in den ersten Jahren vor allem von den Kommunen genutzt wurde, um an Fördermittel für öffentliche Bauvorhaben zu gelangen, ist die Zahl der öffentlichen Bauvorhaben inzwischen überschaubar geworden. Als eines der wenigen Programme fördert Leader nicht nur die öffentliche Hand, sondern auch private Investoren.

Grundlage dafür sind die Ziele der Förderregion. Passen sie mit dem Ziel des Investors zusammen und ist ausreichend Geld in der Kasse, erhalten auch Unternehmen öffentliche Mittel für die Umsetzung ihrer Vorhaben.

Bild wandelt sich

Doch allmählich wandelt sich das Bild bei der Förderung. Während im benachbarten Niedersachsen die Kommunen die Leader-Mittel inzwischen vermehrt für die Durchführung von größeren und kleineren Veranstaltungen nutzen, ist diese Form der Fördermittel-Verwendung östlich der Elbe noch nicht so weit verbreitet. Dennoch rechnet Elke Kurzke damit, dass sich das Bild in der Zukunft ändern wird. Schon jetzt sollen die Mittel nicht mehr nur ausschließlich dafür verwendet werden, um Bauprojekte zu verwirklichen. Die Mittel der Europäischen Union sollen in Zukunft auch mehr in Köpfe investiert werden. Ein Förderbereich, den die Bürger zaghaft nachfragen, ist die Vereinsförderung, bestätigt sie. Aus dem Programm lassen sich beispielsweise Fortbildungen finanzieren. „In Magdeburgerforth im Jerichower Land haben wir einen Lokführer ausgebildet, der die alte Dampflok fahren kann“, beschreibt sie ein Beispiel.

Kosten über Leader fördern

Denkbar seien aber noch andere Ausbildungen. Heimatvereine könnten auch Gästeführer auf die Schulbank schicken, um Führungen durch ihren Ort in Zukunft anzubieten. Auch diese Kosten können über Leader gefördert werden. Für die Vereine seien gut ausgebildete Fachleute ein Gewinn. Nur müssten sich die Vereine auch an die Leader-Aktionsgruppe wenden und die zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, sagt sie weiter. Es wäre zu schade, wenn das bereitgestellte Geld nicht von den Vereinen ausgegeben werden könnte, so Kurzke. Auswirkungen könnte dies dann für die Zukunft haben, wenn es darum geht, die Förderungen für die kommende Förderperiode abzustecken, gibt sie zu bedenken.