Neues Arbeitsmodell Firma aus Zerbst führt mit Erfolg Vier-Tage-Woche ein

An vier Tagen länger arbeiten, dafür am fünften frei: Laut Studien bietet die Vier-Tage-Woche viele Vorteile – wie ist es in der Praxis? Holger Lindau setzt das Modell in seiner Firma um.