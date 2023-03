Roßlau - 2019 beschloss der vielseitige und zuvor mit verschiedenen Projekten erfolgreiche Dessau- Roßlauer Musiker Frank – Hardy – Wedler, „back to the roots“ (zurück zu den Wurzeln) zu gehen, sich ganz auf seine Singer-, Songwriterqualitäten zu besinnen. Er legte ein gefeiertes Debut hin. Doch Hardy ist bei weitem nicht nur der „Im Osten Geboren“e mit dem Flashback in eigene wilde Jugendzeiten. Der Roßlauer Musiker hat viel mehr zu geben mit seinen vielschichtigen Songs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.