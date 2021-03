Hier sieht man deutlich, in welchen Ortschaften mehr Männer und in welchen mehr Frauen als Bürgervertreter aktiv sind. Foto: Stadt Zerbst

Weil sich in Nutha vor zwei Jahren kein Mann zur Wahl aufstellte, sind hier die Frauen im Ortschaftsrat unter sich.

Zerbst l Es sind 140 Menschen, die sich in den 24 Ortschaftsräten der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst engagieren. Unter ihnen sind 42 Frauen. Das sind gerade mal 30 Prozent, nicht mal ein Drittel. Woran liegt das? Haben die Frauen kein Interesse oder zu viele andere Sachen um die Ohren? Zumindest sind es nach den letzten Wahlen mehr Frauen, die kommunalpolitisch mitarbeiten. Trotzdem, die Männer bestimmen weitestgehend, was in den Ortschaften passiert.



Da gibt es Ortschaftsräte, wo die Männer unter sich sind, wie in Moritz, Buhlendorf, Luso, Straguth bis hin zu dem neunköpfigen Gremium in Nedlitz. Ortschaftsräte, in denen die Frauen die Mehrheit haben, sind in Leps, Zernitz, Hohenlepte, Bias, Dobritz, in Deetz und in Steutz zu finden. Und es gibt eine einzige Ausnahme: in Nutha vertreten ausschließlich Frauen die Interessen ihrer Mitbürger.



Was ist anders in Nutha? „Hier herrscht Ordnung“, bringt es Ortsbürgermeisterin Sylvia Rothe auf den Punkt. Aus Spaß natürlich. Es hat sich 2019 eben kein Mann zur Wahl gestellt. Die Männer aus der letzten Runde wollten auch nicht wieder antreten.



Viele seien der Meinung, dass der Ortschaftsrat seit der Eingemeindung sowieso nichts mehr zu sagen hat, meint Sandra Lisso. Die Meisterin für Bäderbetriebe ist mit 40 Jahren die Jüngste des Quartetts. Es ist ihre erste Amtsperiode. Per WhatsApp war sie von der Ortsbürgermeisterin gefragt worden, ob sie nicht Lust hätte mitzuarbeiten. Als Zugezogene hatte sie gar nicht damit gerechnet, gewählt zu werden…



Dass sie im Vorfeld der Wahl ihre Mitbürger animiert hatte, sich als Kandidat aufstellen zu lassen, tat Sylvia Rothe nicht ohne Grund. Eine Nachwahl wollte sie auf jeden Fall vermeiden. Deshalb wollte sie lieber mehr als weniger Kandidaten finden. Mit „Wir für uns“ wurde gleich noch eine Wählergruppe gegründet. Die bekam am Ende so viele Stimmen, dass auch noch ein weiterer Platz im Ortschaftsrat hätte besetzt werden können.



Auch Marietta Klüdtke ließ sich für die Wählergruppe aufstellen. Die Lehrerin hatte zwar nicht die vorherige, aber schon einmal eine Legislaturperiode als Ratsmitglied mitgearbeitet. Nun hatte sie sich überzeugen lassen, wieder mitzuwirken. Obwohl die 59-Jährige auch sonst mit Hunden und Hundeverein, Bibelgarten etc. genug zu tun hätte.



Reina Brandt war schon in der letzten Runde dabei und hatte ihre Bewerbung als Einzelkandidatin schon abgegeben, sonst hätte sie sich wahrscheinlich auch der Wählergruppe angeschlossen. Auch für die 51-jährige Lageristin läuft die Arbeit im Ortschaftsrat noch neben Feuerwehr und Gemeindekirchenrat. Ihr Engagement bereut sie allerdings nicht. Durch Corona nahm die Arbeit aktuell nicht viel Zeit in Anspruch, aber auch sonst sei alles überschaubar.



Die Nuthaer Rätinnen sind eine tolle Truppe. „Ich freue mich über aktive Menschen, die im Ortschaftsrat mitarbeiten“, sagt Sylvia Rothe, die seit 2001 Ortschefin ist. Sie brauche keine Leute, die gegen reden, aber keine eigenen Ideen haben. „Man muss schon wollen und Interesse haben“, so die 61-jährige Versicherungsvertreterin.



Dass es keine Männer im Ortschaftsrat gibt, „stört uns nicht“, sagen die vier Frauen. „Wir hätten sie aber geduldet“, frohlocken sie. Aber es ist, wie es ist. „Das haut schon hin“, sagt Sylvia Rothe. Da wird auch mal ratz fatz eine Arbeitsberatung einberufen. Und wie anders sind denn Frauensitzungen? Kein Bier und man schwatzt vielleicht etwas länger hinterher, sitzt länger gemütlich beisammen.



Trotz Frauenpower läuft es ja in der Ortschaft dennoch nicht ohne Männer. "Man findet immer einen Ansprechpartner im Dorf“, kennt die Ortsbürgermeisterin ihre Mitbürger. Man könne immer mit der Unterstützung der männlichen Wesen rechnen. Auf dem Dorf sei das sowieso recht unkompliziert, da jeder jeden kennt.



„Wir sind nur das kleine Gremium, das die Fäden zieht“, beschreibt es die Ortsbürgermeisterin. Ansonsten habe jede Tradition in Nutha seinen Pulk an Leuten, die sich da kümmern. Da sind Feuerwehr, Heimatverein, Kornmuseums- oder Erntekronenteam und Kirchengemeinde mit im Boot. Da arbeiten alle Hand in Hand. Und darum geht es im Grunde, die Dorfgemeinschaft zu stärken, das Dorfleben zu gestalten, das hoffentlich bald wieder in Gange kommt.



„Wir versuchen die Möglichkeiten für die Gemeinde auszuschöpfen“, sind sich die vier Frauen einig. "Es ist schwieriger geworden, und wir haben weniger Mitspracherecht“, weiß Marietta Klüdtke. Dennoch: die Interessen der Mitbürger müssen vertreten werden. „Wir sehen uns auch als Sprachrohr“, sagt sie.



Für die Probleme der Nuthaer und Niederlepter haben die Frauen immer ein offenes Ohr. Dazu ist nicht einmal eine Bürgermeistersprechstunde notwendig, hat Sylvia Rothe die Erfahrung gemacht. „Man sieht sich oder die Leute wissen, wo ich wohne“, sagt sie und weiß auch, dass die meisten, die ein Problem haben, es sofort los werden wollen.