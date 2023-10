Zerbst. - Demnächst beginnt der grundhafte Ausbau der Friedensallee in Zerbst. Darüber informiert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in einer Pressemitteilung. Das umfangreiche Vorhaben ist eine Gemeinschaftsbaumaßnahme des Landkreises, der Stadt Zerbst, des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming und der Heidewasser GmbH. Das Vorhaben ist in zwei Bauabschnitte (BA) aufgeteilt. Wann geht es los?

Der 1. BA beginnt am 6. November am Abzweig Käsperstraße und verläuft bis zur Einmündung Schillerstraße. Die Arbeiten am 1.BA sind bis zum dritten Quartal 2024 geplant. Im Anschluss daran wird der 2. BA bis Ende Mai 2025 ausgeführt. Der beginnt ab Einmündung Schillerstraße und endet an der Einmündung Kastanienallee.

Umfangreiche Kanalarbeiten

Während der Bauphase am 1. BA kann der Bereich ab Schillerstraße bis Einmündung Kastanienallee für Anlieger weiter eingeschränkt unter Baustellenbedingungen (Baustellenverkehr) genutzt werden. Die Anwohner wurden durch die bauausführende Firma per Wurfschreiben informiert, fälschlicherweise allerdings mit Baubeginn 16. Oktober. Die Arbeiten im 1. BA beginnen mit der Errichtung eines neuen Schmutzwasser- und Regenwasserkanals mit der Erneuerung der entsprechenden Hausanschlüsse. Parallel oder zeitlich versetzt werden die Trinkwasserhauptleitung und deren Hausanschlüsse erneuert.

Probleme können bei Bauberatungen angesprochen werden

Bei Problemen der Anlieger besteht die Möglichkeit diese bei den wöchentlichen Bauberatungen vorzutragen. Diese finden montags um 14 Uhr in der Baustelleneinrichtung vor Ort statt.

Alle am Bau Beteiligten seien bemüht, die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, was auf Grund des enormen Umfangs, gerade an Tiefbauarbeiten, nicht immer möglich sein wird. Es wird um Verständnis gebeten.