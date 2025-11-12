EIL:
Freiwillig packen an Friedhof in Deetz aufgeräumt: Jetzt werden Ideen zur Gestaltung gesucht
Die Initiative „Für einen sauberen Friedhof“ hat auf dem Gelände für Ordnung gesorgt. Einwohner können Ideen zur Gestaltung einbringen. Welches Problem auf dem Friedhof noch herrscht.
12.11.2025, 19:13
Deetz. - Der Deetzer Friedhof mausert sich zusehends. Das ungepflegte Erscheinungsbild gehört der Vergangenheit an. Das ist der Initiative „Für einen sauberen Friedhof Deetz“ zu verdanken, die Ralf Herrmann ins Leben gerufen hat und die sich schon im vergangenen Jahr engagierte. Mehrfach fanden Arbeitseinsätze statt. Der Herbsteinsatz ist gerade erfolgt.