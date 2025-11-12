weather wolkig
  4. Freiwillig packen an: Friedhof in Deetz aufgeräumt: Jetzt werden Ideen zur Gestaltung gesucht

Die Initiative „Für einen sauberen Friedhof“ hat auf dem Gelände für Ordnung gesorgt. Einwohner können Ideen zur Gestaltung einbringen. Welches Problem auf dem Friedhof noch herrscht.

Von Petra Wiese 12.11.2025, 19:13
Mit Technik wurde eine Fläche begradigt und durchgearbeitet.
Mit Technik wurde eine Fläche begradigt und durchgearbeitet. Fotos: Ralf Herrmann

Deetz. - Der Deetzer Friedhof mausert sich zusehends. Das ungepflegte Erscheinungsbild gehört der Vergangenheit an. Das ist der Initiative „Für einen sauberen Friedhof Deetz“ zu verdanken, die Ralf Herrmann ins Leben gerufen hat und die sich schon im vergangenen Jahr engagierte. Mehrfach fanden Arbeitseinsätze statt. Der Herbsteinsatz ist gerade erfolgt.