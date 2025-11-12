Die Initiative „Für einen sauberen Friedhof“ hat auf dem Gelände für Ordnung gesorgt. Einwohner können Ideen zur Gestaltung einbringen. Welches Problem auf dem Friedhof noch herrscht.

Friedhof in Deetz aufgeräumt: Jetzt werden Ideen zur Gestaltung gesucht

Mit Technik wurde eine Fläche begradigt und durchgearbeitet.

Deetz. - Der Deetzer Friedhof mausert sich zusehends. Das ungepflegte Erscheinungsbild gehört der Vergangenheit an. Das ist der Initiative „Für einen sauberen Friedhof Deetz“ zu verdanken, die Ralf Herrmann ins Leben gerufen hat und die sich schon im vergangenen Jahr engagierte. Mehrfach fanden Arbeitseinsätze statt. Der Herbsteinsatz ist gerade erfolgt.