Ukraine Krieg Fünf Millionen Bilder bis nach Kiew kommen aus Anhalt-Bitterfeld

Friedenstauben, Peace-Symbole und alles in blau und gelb - die Zerbster Grundschule An der Stadtmauer beteiligt sich an einer Bilderkette, die symbolisch 1500 Kilometer bis nach Kiew reichen soll. Doch wie kann man sich an der Aktion gegen den Krieg in der Ukraine beteiligen?