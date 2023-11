Am 11.11. um 11.11 Uhr starten die Karnevalisten des Stadtgebietes in die neue Session. Mit den Schlüsseln und den klammen Gemeindekassen wollen sie nun die Macht übernehmen.

Die Gold-Grünen Karnevalisten aus Güterglück laden am 11.11. wieder an das Bürgerhaus ein, wo sie den Schlüssel vom Ortsbürgermeister übernehmen wollen.

Zerbst - Wenn am 11.11. nun die fünfte Jahreszeit eingeläutet wird, sind nicht nur die Jeckenclubs Zerbst und Güterglück am Start, in diesem Jahr ist auch wieder der Lindauer Carneval Club Grün-Gelb mit einer Schlüsselübergabe mit an Bord. „Zu Zeiten der Verwaltungsgemeinschaft hat es früher schon Schlüsselübergaben in Lindau gegeben“, erinnert sich LCC-Sprecherin Katrin Bernau. Alte Traditionen lasse man nun wieder aufleben.