Fünfter Brand in drei Wochen - dieses Mal steht ein Waldstück in Flammen

Das ist der fünfte Brand in nur drei Wochen. Nach zwei Holzstapeln, einer Gartenlaube und zwei Strohdiemen steht am 21. Mai nahe Mühlsdorf (Einheitsgemeinde Zerbst) ein Waldstück in Flammen.

Am 21. Mai stehen nahe Mühlsdorf (Stadt Zerbst) etwa 100 Quadratmeter Wald in Flammen.

Mühlsdorf/Zerbst - Am Abend des 21. Mai brannte es in einem Waldstück zwischen Mühlsdorf und Bornum – schon wieder, denn es ist mittlerweile das fünfte Feuer in nur drei Wochen. „Als wir gegen 19.30 Uhr an der Einsatzstelle ankamen, standen etwa 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen“, sagt Einsatzleiter Hartmut Noach, was bei dieser kühlen und feuchten Witterung eher ungewöhnlich sei.

Etwa zwei Stunden haben die 23 Einsatzkräfte aus Garitz, Bornum und Mühlsdorf gebraucht, bis der Brand vollständig gelöscht war. „Wir sind ziemlich sicher, dass hier wieder jemand nachgeholfen hat. Eine Selbstentzündung kann bei diesem Wetter nahezu ausschließen“, macht der Einsatzleiter deutlich. Noack: „In Anbetracht dessen und der vorherigen Brände wurde die Polizei hinzugezogen.“

Waren bei den ersten vier Bränden Zerbst und der Bereich Eichholz das Ziel des mutmaßlichen Brandstifters, scheint sich nun der Aktionsradius zu erweitern.

Das ist inzwischen der fünfte Brand in nur drei Wochen. Am 27. April brennt am Ahornweg ein etwa 25 Meter langer und knapp vier Meter hoher Holzstapel. Nur knapp zwei Wochen später, am 9. Mai, gleiche Wegkreuzung nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite müssen die Einsatzkräfte erneut einen brennenden Holzstapel löschen. Dieses Mal auf einem städtischen Lagerplatz. Auch in diesen Fällen geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus.

Nur etwa elf Stunden später, es ist der 10. Mai gegen 7 Uhr morgens, stehen eine Gartenlaube und Nebengebäude am Eichholzer Weg in Zerbst in Brand. Hier können die 34 Einsatzkräfte aus drei Ortswehren nicht mehr viel tun. Sie können immerhin einige Tiere des Besitzers vor den Flammen retten. Hier kann Brandstiftung zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Am 18. Mai gegen 4 Uhr morgen stehen dann bei Eichholz zwei riesige Strohdiemen in Flammen. „Hier hatte das Problem darin bestanden, dass die etwa 100 Meter lange und zehn bis 15 Meter großen Stapel offensichtlich an mehreren Stellen gleichzeitig zu brennen begonnen haben. Auf den beiden Stapeln waren rund 2800 Strohballen gelagert“, sagte Stadtwehr- und Einsatzleiter Denis Barycza nach dem Brand.

Die Feuerwehren hatten dann entschieden, die Strohhaufen kontrolliert abbrennen zu lassen. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden allein bei diesem Brand auf mindestens 30.000 Euro.