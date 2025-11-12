Schloss statt Hörsaal: Warum Konstantin Damianov nach dem Abitur diesen ungewöhnlichen Weg wählte und wieso er eine enorme Bereicherung ist.

Zerbst - Statt nach dem Abitur gleich zu studieren, wollte Konstantin Damianov gern erst mal was anderes machen. Er fand, sich vorab ein Jahr lang zu engagieren, das wäre eine gute Idee. Im Blick hatte er da rasch das Zerbster Schloss, dessen Förderverein er bereits angehört. Über den Freiwilligendienst Kultur und Bildung kam schließlich eines zum anderen, was sich als Glücksumstand entpuppen sollte.