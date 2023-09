Zerbst - Der Dornröschenschlaf des ehemaligen Zerbster Residenzschlosses ist schon seit einigen Jahren beendet. Doch aus einer Ruine wieder ein vorzeigbares kulturhistorisches Gebäude zu machen, ist längst kein Sprint, sondern eher ein Marathon, den Dirk Herrmann und seine Mitstreiter im Förderverein schon seit Jahren laufen – mit Erfolg.

Und die Zwischenstationen dieses Marathons können sich durchaus sehen lassen, wovon sich die Besucher jüngst beim Tag des offenen Denkmals überzeugen konnten. „Ich war freudig überrascht wie viele Menschen am Tag des offenen Denkmals gekommen sind. Und alle waren sehr interessiert“, sagt der Vereinsvorsitzende Dirk Herrmann und blickt schon in die Saison 2024.

Dirk Herrmann bittet um Hilfe

Seit Kurzem wird das Schlafzimmer von Fürst Friedrich August neugestaltet. „Bis jetzt war das Gemach nur provisorisch eingerichtet. Nun soll es seinen Charakter als fürstliches Schlafzimmer wiederbekommen“, erklärt Herrmann. Dazu habe der Verein schon ein Bett und die passenden Kommoden beschafft, braucht aber jetzt Hilfe.

„Wir suchen für das Bett noch dringend eine Matratze in der Größe 1,60 mal zwei Meter. Schön wäre es auch, wenn jemand schönes schweres Bettzeug beisteuern könnte“, bittet er um Hilfe.

Wer eine Matratze in der gesuchten Größe oder Bettzeug beisteuern kann, der meldet sich telefonisch unter 03923/736926 oder per Mail an thomas.kirchner@volksstimme.de.