Fußstapfen auf Spitzberg hinterlassen

Einen Wechsel in der Leitung des Jugendwaldheimes Spitzberg gibt es zum Auftakt des neuen Jahres. Denn Annetta Matthias geht in den Ruhestand. Mehr als 30 Jahre lenkte sie die Geschicke des Objektes. Worauf blickt die ehemalige Leiterin zurück?

Spitzberg - Aus Sachsen in der Nähe von Crimmitschau stammt Annetta Matthias. Nach dem Abitur studierte sie Forstwirtschaft an der TU Dresden und hatte nach vier Jahren das Diplom in der Tasche. Über die Absolventenvermittlung bekam sie ein Angebot, beim Staatlichen Forstbetrieb in Roßlau anzufangen.