Zerbst - Zum Gedenken an den Holocaust anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 waren die Zerbster am Sonnabend aufgerufen. Bürgermeister Andreas Dittmann rief in Erinnerung, was damals geschah. Etwa 7000 Gefangene befanden sich noch in dem Lager. Über eine Millionen Menschen kamen in diesem Lager ums Leben. Insgesamt wurden sechs Millionen Juden in den Konzentrationslagern des sogenannten Dritten Reiches ermordet. Andreas Dittmann zitierte Marija Buri, die Generalsekretärin des Europarates: „Heute denken wir an die Schrecken des Holocausts. Dabei ist es wichtig, uns daran zu erinnern, wie das Grauen begann. Was zur Shoah wurde, begann nicht mit körperlichen Übergriffen. Es begann mit hasserfüllten Worten, Verleumdung und Verschwörungstheorien auf dem Nährboden antijüdischer Stimmung, die in Teilen Europas bereits lange bestand.“

Mehr Teilnehmer am Gedenken als in den Vorjahren

Der Bürgermeister verwies auf die Veränderung, die aktuell zu erleben ist, nicht nur, dass mehr Teilnehmer als in den Vorjahren zum Gedenken gekommen waren, vielmehr demonstrierten zuletzt tausende Menschen im Land und sagten „So nicht“ nach der Berichterstattung über eine Konferenz rechtsnationaler Politiker in Potsdam im November 2023. Diese Demonstrationen machten deutlich, dass der Satz „Nie wieder“ aus den Nachkriegstagen ernst gemeint war und ist und es gehe um ein Bekenntnis für Humanität und gegen ein Wiedererstarken nationaler Extreme.

„Wir sind hier, um uns zu positionieren“, so Andreas Dittmann. Die Erinnerung an die Tragödie des Holocaust müsse uns in unseren Bemühungen zum Aufbau und Erhalt einer inklusiven und toleranten Gesellschaft leiten. Nachdem der Stadtratsvorsitzende Wilfried Bustro gemeinsam mit dem Zerbster Bürgermeister einen Kranz am Mahnmal am Roten Garten niedergelegt hatte, schloss sich Pfarrer Albrecht Lindemann dem Erinnern und Mahnen an. Mögen spätere Generationen sich daran erinnern, „dass wir klug genug waren, dass wir aus dem Gedenken gelernt haben.“

Um die 80 Bürger hatten diesmal an der alljährlichen Veranstaltung teilgenommen.