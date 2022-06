Gefahrenquelle für Zweiradfahrer beseitigt: Die Güterglücker freuen sich über ihre neue Straße, auf die sie lange warten mussten

Seit Ende August ist sie freigegeben – die neugemachte Straße in Güterglück am Ortsausgang in Richtung Zerbst. Auf 190 Metern von der Kreuzung Moritzer Straße/Dorfstraße an erfolgte ein grundhafter Ausbau der K1233. 120.000 Euro investierte der Landkreis in die Straße. 15 Jahre mussten die Güterglücker auf sie warten. Doch jetzt ist sie da und wird rege von den Autofahrern genutzt.

Güterglück (pwi) - Seit Ende August ist sie freigegeben – die neugemachte Straße in Güterglück am Ortsausgang in Richtung Zerbst. Auf 190 Metern von der Kreuzung Moritzer Straße/Dorfstraße an erfolgte ein grundhafter Ausbau der K1233. Der vorhandene Straßenkörper, bei dem unter der löchrigen Asphaltschicht noch das altes Kopfsteinpflaster vorhanden war, musste dazu aufgenommen werden. Jetzt reicht der neu aufgebrachte Asphalt bis an die Borde heran. Der lockere Kiesstreifen und die abgebrochenen Fahrbahnränder sind verschwunden und damit auch die Gefahrenquelle für Zweiradfahrer, die in dem Bereich mal ganz schnell hätten abrutschen können.