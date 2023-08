Garitz - Immer wieder krachte es in jüngster Vergangenheit in Garitz. Und jedes Mal folgten Forderungen, die Unfallkreuzung zu entschärfen. Am Mittwoch (30. August) rückten nun Mitarbeiter der Firma Wranik aus Taucha im Auftrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld an.

Auf der K 1255, die hier auf die L 121 trifft, erneuerten sie zunächst die Haltelinien neben den Stopp-Schildern. Neben diesen weisen fortan auch überdimensionale Stopp-Schild-Piktogramme direkt auf der Straße alle Kraftfahrer darauf hin, dass sie an der Stelle zunächst halten müssen, um sich langsam zur Kreuzung vorzutasten.

Lesen Sie auch:Nach schweren Unfällen - gefährliche Kreuzung in Garitz wird entschärft

Neben den stehenden Stopp-Schildern wurden jetzt zusätzlich Stopp-Schild-Piktogramme auf der Fahrbahn aufgebracht. Foto: Daniela Apel

Zudem brachten die Männer quer zur Fahrbahn der K 1255 in gewissen Abständen Rüttelstreifen in unterschiedlicher Breite auf. Etwa 2,5 bis 3 Millimeter stark trugen sie die Heißplastik auf. „Das genügt, damit Kraftfahrer es merken“, sagte Nico Junge, bevor es mit seinen beiden Kollegen den nächsten Streifen zog.

Mit diesen Maßnahmen soll die Gefahr von künftigen Kollisionen, bei denen Schwerverletzte oder gar Tote zu beklagen sind, verringert werden.