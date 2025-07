Bei der Suche nach einem Augenarzt müssen die Zerbster flexibel sein – und mobil. Schon lange existiert in der Stadt keine Augenarztpraxis mehr. In die Lücke springt jetzt ein Unternehmen.

Gegen Grauen Star und Netzhautschäden: Mobile Augenchecks in Zerbst starten

Ärztemangel in Zerbst

Das Unternehmen Mirantus bietet Ende Juli erstmalig in Zerbst mobile Augenuntersuchungen an.

Zerbst. - Wer mit Sehschwächen, Netzhautschäden oder beispielsweise Grauem Star zu kämpfen hat, findet in Zerbst inzwischen seit geraumer Zeit keinen Augenarzt mehr. Vor allem für diejenigen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, stellt dies ein enormes Problem dar. Aber auch andere Betroffene stehen in Anbetracht ausgelasteter Facharztpraxen vor der Herausforderung, zeitnah einen Termin zu bekommen oder überhaupt als neuer Patient aufgenommen zu werden.