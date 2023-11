Menscheitsgeschichte Geheimnisvolle Steine in einem Dorf bei Zerbst sind älter als die Pyramiden von Gizeh und Stonehenge

Die Pyramiden von Gizeh standen noch nicht. An das berühmte Stongehenge oder das Ringheiligtum in Pömmelte war noch nicht zu denken. Da tat sich in einem Dorf bei Zerbst: Wegweisendes.