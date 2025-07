mehr als 90.000 euro erbeutet Geldautomaten-Sprengung in Zerbst: Wie eine Pizzaschieber-Bande die Postbank-Filiale in die Luft jagte

Eine Bande hat mithilfe von Pizzaschiebern mehrere Geldautomaten bundesweit gesprengt – auch in Zerbst. Was genau in der Postbank-Filiale passiert ist, wird am zweiten Prozesstag am Strafgericht in Berlin deutlich. Es gibt einige Überraschungen.