Ein 24-Jähriger aus Güterglück soll 500 Euro an die evangelische Grundschule in Zerbst zahlen.

Dessau/Jütrichau l Die Abwägung des 24-Jährigen, der mit einstündiger Verspätung neben seinem Verteidiger Markus Brodowski Platz nahm, fiel klar zu Gunsten des Vorschlags aus, der ihm von der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau unterbreitet wurde: Zahlung von 500 Euro in zwei Raten an die evangelische Grundschule in Zerbst.

Ist das Geld bis zum 1. Juli komplett an die Bildungseinrichtung überwiesen, wird das gegen den Güterglücker angestrengte Verfahren endgültig eingestellt. Ursprünglich verantworten sollte sich der Mann wegen einer Nötigung im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße 184 zwischen Jütrichau und Dessau-Roßlau.

Sieben Zeugen

Hätte er auf einer Verhandlung beharrt, wäre die Berufungskammer unter dem Vorsitz von Frank Straube gezwungen gewesen, sieben Zeugen anzuhören. Womöglich hätte sich auch ein zweiter Termin erforderlich gemacht, in dem es nicht zwingend zum vom Angeklagten gewünschten Freispruch hätte kommen müssen.

„Man muss einfach die Kosten, die tatsächlich entstehen, dem Nutzen, der nicht klar ist, gegenüber stellen“, sagte der Verteidiger. Die Einstellung hat für seinen Mandanten zudem den Vorteil, dass er nicht als vorbestraft gilt. Und beträchtlich billiger wird es für den gebürtigen Merseburger ebenfalls.

Geringerer Betrag

Einen Strafbefehl in Höhe von 260 Euro akzeptierend - am 26. November 2017 hatte er aus Frust mit einem kräftigen Fußtritt an einem Mercedes eine Tür und den Tankdeckel demoliert -, muss er in Summe nun 760 Euro zahlen. Das ist lediglich ein knappes Viertel von dem Betrag, der ihm vom Zerbster Amtsgericht in erster Instanz auferlegt worden war. Am 30. Januar 2019 waren für die Sachbeschädigung und die Nötigung immerhin 3000 Euro für angemessen erachtet worden.

Die Nötigung bezog sich auf das in der Anklage beschriebene Verhalten des 24-Jährigen nach dem Überholen eines Transporters auf der B 184. Danach soll der Güterglücker, der in Richtung Dessau-Roßlau unterwegs war, durch rasantes Beschleunigen seines BMW verhindert haben, dass ein nachfolgender Pkw den Transporter und ihn selbst überholen konnte. „Wir hätten mindestens eine Ordnungswidrigkeit vorliegen“, kommentierte der Vorsitzende Richter. „Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen.“

Gegenliebe

Zugleich gab Straube zu, dass „die Anforderungen nicht gering“ seien, den Sprung zum Straftatbestand der Nötigung zu vollziehen. Die von der Kammer angeregte „anderweitige prozessuale Behandlung“ stieß daher nicht nur beim Angeklagten, sondern auch bei Staatsanwältin Renate Prause auf Gegenliebe.