Gerichtsurteil: Wieso erhält Zerbster Geldstrafe statt zwei Jahre Haft?

Dessau/Zerbst - Zu einer Geldstrafe in Höhe von 1300 Euro ist ein Angeklagter aus Zerbst verurteilt worden. Damit hatte die von seinem Verteidiger Carsten Schneider und ihm angestrengte Berufung vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu einem großen Teil Erfolg. Deutlich wird das in der Entscheidung, ihm lediglich ein Viertel der durch das Verfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen. Die Strafe selbst kann der 24-Jährige in monatlichen Raten von jeweils 50 Euro begleichen.