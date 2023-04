Die Hausarzt-Situation in Zerbst ist extrem angespannt. Gleich drei Praxen schlossen ihre Türen zum 1. April. Ob die Lücke gefüllt wird, bleibt abzuwarten. Ein Funken Hoffnung besteht, der vom Blick in die weitere Zukunft jedoch getrübt wird.

Zerbst - Die Türen zu den Praxen von Dr. Walter Elß, Heiderose Ulrich und Christine Lux sind seit 1. April verschlossen. Das riss eine Lücke in die hausärztliche Versorgung in Zerbst, die die Kollegen vor Ort allein nicht schließen können. Und während die Suche nach Ersatz läuft, grübeln die Stadträte, was gegen den Ärztemangel unternommen werden kann, der sich immer mehr zuspitzt.