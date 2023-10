Gina de L' Amore präsentiert am 27. Oktober in der Zerbster Stadthalle ihre Live-Show: "Jetzt erste recht!"

Zerbst - In der regenreichsten Stadt scheint heute die Sonne, als Gina de L’ Amore am anderen Ende in der Stadt Bergen in Norwegen den Hörer abnimmt. Bei einem Stopp an Land nimmt sich der Travestie-Künstler Zeit, um die Volksstimme und deren Leser in die fabelhafte und bunte Welt der Travestie mit-zunehmen.