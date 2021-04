Gottesdienst auf dem Walternienburger Friedhof zum Gedenken der Kriegsgeschehnisse 1945

Walternienburg

„Am frühen Morgen des 16. April 1945 wurde der Horizont östlich der Oder und der Neiße durch eine gleißend helle, blitzende Feuerkorona erleuchtet. Die Hölle des Krieges hatte ihre Pforten geöffnet. Ein todbringender Granatenhagel aus abertausenden Geschützen pflügte die deutschen Stellungen zwischen dem Oderbruch und Görlitz um. Der Sturm auf Berlin hatte begonnen.

Der Eroberung der Reichshauptstadt ordnete Stalin alles unter – ein hoher Blutzoll spielte für ihn keine Rolle. Für die Amerikaner hatte die Einnahme Berlins keine kriegsentscheidende Bedeutung mehr. Gegen den vehementen Widerstand der Briten hatte General Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der westalliierten Streitkräfte in Europa, entschieden, den rasanten, ostwärts gerichteten Vormarsch der US-Streitkräfte an den vereinbarten Demarkationslinien westlich der Elbe und Mulde zu stoppen.

Eine Entscheidung, die im Offizierskorps und in der Truppe auf wenig Verständnis stieß, insbesondere nicht bei der 83. US-Infanteriedivision (ID), die bereits am 13. April den Elbübergang Barby/Walternienburg erkämpft und gehalten hatte. Diese Division gehörte zur 9. US-Armee, die von Generalleutnant William H. Simpson befehligt wurde. Der Brückenkopf lag ungefähr einhundert Kilometer von der südwestlichen Stadtgrenze der Hauptstadt entfernt. Die Einnahme Berlins war zum Greifen nahe.

Zurückdrängen der Amerikaner durch Wehrmacht kaum möglich

Bezeichnenderweise war die Pontonbrücke über die Elbe ,Truman-Brücke – Einfallstor nach Berlin' genannt worden. Oberst Edwin B. Crabill, Kommandeur des 329. Infanterie-Regiments der 83. US-ID, gab den Soldaten vor dem Übergang über die Elbe folgende Worte mit auf den Weg: ,Versäumt nicht die Gelegenheit eures Lebens. Ihr seid unterwegs nach Berlin. Ihr könnt rüberkommen, ohne dass ein Schuss auf euch abgegeben wird. Aber ihr müsst euch jetzt aufmachen. Wartet nicht, dass etwas angeordnet wird. Gebt Gas! Geht irgendwie rüber.' Er konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass man an der Elbe haltmachen musste…

Hier baute die sich noch in Aufstellung befindliche 12. Armee eine ‚neue Westfront‘ auf… Der bereits am 12./13. April geschaffene Brückenkopf bei Schönebeck–Westerhüsen wurde von den Deutschen über den Fluss zurückgedrängt (14. April)… Am weiter flussaufwärts gelegenen Brückenkopf Barby/Walternienburg wurde den am Abend des 13. April übergesetzten Soldaten der 83. US-ID das 2. Bataillon der ID ,Scharnhorst' entgegengeworfen. Die Angriffe scheiterten mit hohen Verlusten auf deutscher Seite.

Zur Verteidigung des Brückenkopfes brachten die Amerikaner stetig Infanteristen, Panzer und Kriegsgerät über die Elbe. Dadurch wuchs ihre Kampfkraft schnell an, so dass ein Zurückdrängen durch die Wehrmacht unrealistisch geworden war. Im Gegenteil, das durch die US-Truppen kontrollierte Gebiet konnte trotz heftiger Gegenangriffe schrittweise erweitert werden. Am 17. April war die Brücke bei Barby/Walternienburg durch eine zweite an der vorhandenen Fährstelle Breitenhagen/Tochheim ergänzt worden…“ – So hat es Herbert Witte in „Zwei Tage im April 1945 – Die Operation ,Toast' in der Region Anhalt-Zerbst“ geschrieben.

Zeitzeugen sind mittlerweile verschwunden

76 Jahre her sind die Ereignisse. Die Kämpfe um den Brückenkopf Barby forderten bei den Amerikanern und Deutschen hohe Verluste. Am 12. April war die Barbyer Elbbrücke von der Wehrmacht gesprengt worden. Fünf Fliegerbomben sorgten für gewaltige Detonationen an dem Abend. An die Ereignisse im April 1945 wurde alljährlich in Walternienburg mit einem Veteranentreffen erinnert. Doch die Zeitzeugen sind verschwunden. Drei Veteranen waren noch im Jahr 2019 zur Gedenkveranstaltung auf dem Walternienburger Friedhof vor Ort.

Im vergangenen Jahr wurde wegen Corona nur ganz im Stillen ein Kranz nieder gelegt. Wenn morgen um 14 Uhr wieder erinnert und gedacht wird, kommt niemand mehr, der dabei war. Aber Walternienburg ist sich seiner Verantwortung bewusst, an dieser geschichtsträchtigen Stelle aufzurütteln und das Vergessen aufzuhalten. „Frieden“ ist das Thema das Gedenkgottesdienstes.

„Die Geschehnisse von damals dürfen nicht zu den Akten gelegt werden“, so Walternienburgs Ortsbürgermeister Jörg Hausmann. Jugendliche aus dem Dorf haben die Pflege der Kriegsgräber ehrenamtlich übernommen. In der vergangenen Woche beseitigten sie die Reste des Winters. Heute treffen sie sich noch einmal, um das Reihengrab mit dem Gedenkstein zu pflegen. Jörg Hausmann hofft, dass einige von ihnen auch am Gedenken teilnehmen, um sich bewusst zu machen, worum es hier geht.

Der Autor Herbert Witte wurde 1952 in Roßlau geboren und wuchs in Wertlau auf. Er ging später nach Jena und wurde Professor an der dortigen Universität.