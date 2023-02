Stadtfest in Lindau bei Zerbst

Lindau - Die Vorbereitungen für das diesjährige Stadtfest in Lindau haben bereits begonnen. Ortsbürgermeister Helmut Seidler schilderte seinem Ortschaftsrat in dieser Woche während der öffentlichen Sitzung, dass die zweitägige Veranstaltung am ersten Juniwochenende durchgeführt werden soll.