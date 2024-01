Zerbst - Die Polizei hat am Montag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verstärkt den Auto- und Radfahrverkehr kontrolliert. Wie eine Pressesprecherin mitgeteilt hat, standen die Überprüfung des technischen Zustandes, insbesondere die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung der Fahrzeuge im Fokus der Beamten. „Gerade in der dunklen Jahreszeit heißt es: sehen und gesehen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit einem größeren Aufgebot seien die Beamten an verschiedenen Orten präsent gewesen und hätten 215 Fahrzeuge und deren Nutzer überprüft. „Insgesamt haben die Einsatzkräfte zwei Straf- und 83 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Unter anderem wurden sechs Kraftfahrzeuge festgestellt, deren Beleuchtung nicht einwandfrei funktionierte. An zwei Fahrrädern fehlte gänzlich die lichttechnische Einrichtung. Vereinzelt wurden Mängel an der Bereifung bemerkt“, so die Polizeisprecherin.

Zu hohe Geschwindigkeit

Aber auch die Einhaltung der innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung sei nicht außer Acht gelassen worden. So seien insgesamt 16 Verstöße geahndet worden. „Der Spitzenreiter war mit 61 km/h in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Bitterfeld-Wolfen unterwegs – einer 30er Strecke. Zudem fiel den Beamten in der Roßlauer Straße in Zerbst ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf, der die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug nicht nachweisen konnte“, schreibt die Polizeisprecherin.

Bei den Kontrollen appellierte die Polizei an die Einsicht der Verkehrsteilnehmer und führte zahlreiche Aufklärungsgespräche zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch, heißt es in der Mitteilung weiter.