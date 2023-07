Mehr als 160 Einsatzkräfte aus Zerbst und Dessau sind am Montagnachmittag zu einem Feld- und Waldbrand nahe Wertlau ausgerückt. Ausgelöst wurde die Feuersbrunst durch einen in Brand geratenen Mähdrescher. Rund 24 Stunden haben die Flammen die zahlreichen Feuerwehren in Schach gehalten.

Ein Mähdrescher, der am Montag Feuer gefangen hatte, löste eine Kettenreaktion aus. Zuerst geriet das Getreidefeld in Brand. Anschließend griffen die Flammen auf ein zehn Hektar großes Waldstück über. Die Löscharbeiten dauerten bis Dienstagmittag.

Wertlau/Zerbst/Rodleben - Ein in Brand geratener Mähdrescher hat am Montagnachmittag eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang gesetzt, die eine, wie es Stadtwehr- und Einsatzleiter Denis Barycza nannte, fast beispiellose Material- und Personalschlacht zur Folge hatte. „In der Alarmierung hieß es, dass ein Lkw in Flammen stehen würde. Doch was uns bei unserem Eintreffen tatsächlich erwartet hat, rief am Ende einen Großteil der Zerbster Ortswehren auf den Plan“, schildert Barycza.