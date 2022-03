Reparaturmaßnahme Größte Glocke der Zerbster Nicolaikirche soll bald wieder erklingen

Noch immer schweigt die „Gloriosa“ - die größte Glocke Anhalts, die in der Zerbster Nicolaikirche hängt. In Kürze soll nun die Behebung der Schäden in Auftrag gegeben werden.