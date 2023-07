Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Das Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff in Zerbst kann nun in die Umsetzungsphase gehen. Die Getec green H2 Zerbst GmbH und Bürgermeister Andreas Dittmann unterzeichneten dazu einen Nutzungsvertrag, der die Stadt beziehungsweise die Zerbster Stadtwerke als kommunales Tochterunternehmen an dem Projekt beteiligt. Rund 95 Millionen Euro sollen in das Vorhaben fließen, in den Bau von sieben neuen Windrädern und in den zur Produktion nötigen Elektrolyseur.