Gruseln in Zerbster Elbedorf Steutz: Skelette und Zombies im Vorgarten

Steutz. - Untote steigen aus ihren Gräbern, über denen Spinnen ihr riesiges Netz gespannt haben. Skelette und Totenköpfe ziehen genauso die Blicke auf sich wie die Hexen und Zombies, die für Gänsehautmomente sorgen. Der Vorgarten der Familie Kracht in Steutz ist jeden Oktober ein schaurig-schöner Hingucker, wenn er sich in einen kleinen Friedhof verwandelt.

„Ich fand Halloween schon immer toll. Das ist ein cooler Brauch“, sagt Silvio Kracht. Er ist hauptverantwortlich für die Schaffung des Gruselvergnügens. Hier und da hilft ihm Schwiegersohn Linus bei der Dekoration, die jedes Jahr etwas anders ausfällt. „Irgendwas Neues muss immer sein“, sagt der Anlagenmechaniker.

Die Wurzeln von Halloween

Halloween wird stets am Abend vor Allerheiligen („All Hallows' Eve“) gefeiert. Das Fest geht wohl auf die Kelten zurück. Sie glaubten, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November die „Grenze zwischen den Welten“ offen sei und die Toten auf die Erde zurückkommen, um ihre Verwandten zu besuchen. Mit Lichtern wiesen sie den Geistern der Verstorbenen den Weg.

Die Iren wandelten den Brauch später ab. Sie fürchteten sich vor den Toten und verkleideten sich mit grausigen Masken, um die Geister abzuschrecken. Mit irischen Auswanderern gelangte das Fest nach Amerika, wo es sich rasch ausbreitete.

Inzwischen hat sich Halloween auch in Deutschland zu einer beliebten Tradition vor allem bei Kindern entwickelt, die sich gern als Gespenster, Vampire oder Hexen verkleiden, um Süßes einzufordern.dp

Brautkleid wird zur Deko

Silvio Kracht liebt es, Haus und Vorgarten zu Halloween schaurig-schön zu dekorieren. Daniela Apel

Manches wird gekauft wie beispielsweise die Spinnweben oder die Dummies, die sich in durchaus furchterregende Tote modellieren lassen. So wie das unglückliche Paar, das seine Hochzeit nicht überlebte. Das Brautkleid ist echt, wie Silvio Kracht erzählt, es gehörte einer Freundin. Auf diese Weise entstehen ganz individuelle Figuren und Szenen.

Das Halloweenhaus in Steutz. Daniela Apel

Einiges wird dafür selbst angefertigt. So wie die eigens kreierten Grabsteine, mit denen im Grunde alles begann. Denn Auslöser für die aufwendige und inzwischen von vielen schon erwartete gruselige Dekoration war eine Halloweenparty hinterm Haus, wo der umgegrabene Garten zum düsteren Friedhof wurde. Da das Wohnhaus zugleich ein großes Schaufenster besitzt, das die Krachts sowieso passend zur Jahreszeit ausgestalteten, kam schließlich eines zum anderen. So wurde der Vorgarten zur schaurigen Bühne.

Die Dekoration begeistert durch vielfältige Details, die erst beim genauen Hinsehen auffallen. Daniela Apel

Spezialeffekte zur Krönung

Das Drapieren der Requisiten geschieht meist an einem Tag. Diesmal war es der 3. Oktober, an dem Silvio Kracht die Deko-Kisten vom Dachboden holte, während die größeren Stücke wie die Särge im Speicher lagern. Nicht fehlen dürfen Kürbisse. „Die sind ein Muss“, sagt seine Frau Janine. Beim Aushöhlen und Schnitzen helfen Familie und Freunde mit.

Auch das ist interessant zum Halloween:Wo kann man hingehen?

Auch eine Vogelscheuche ergänzt dieses Mal das Bild, das immer wieder Neugierige anlockt. Unmittelbar am Ortseingang von Steutz gelegen, fällt das Halloween-Haus sofort auf. Autofahrer halten spontan, um Fotos zu machen, Spaziergänger kommen gezielt.

Ein Fledermausskelett hängt an einem Pfeiler. Daniela Apel

Die staunenden und begeisterten Gesichter sind der Lohn für all den Aufwand. Vor allem den Kindern wollen sie eine gruselige Freude bereiten. Ein wenig Erschrecken gehört dazu. So bereitet Silvio Kracht für morgen Abend, wenn all die kleinen Geister, Gespenster und Hexen auf Süßes-oder-Saures-Tour gehen, noch einzelne Spezialeffekte vor – Nebelschwaden und Geräusche wird es geben neben flackerndem Kerzenschein.

Dass inzwischen auch andere Steutzer ihrer Häuser passend zu Halloween schmücken, freut Janine Kracht. Unterdessen hat ihr Mann noch einige Ideen für künftige Dekorationen im Kopf, um für Gruselmomente zu sorgen.