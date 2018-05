Johann aus Lübs war als Feuerwehrchef im Tretauto am „Tag der Feuerwehr“ am Güterglücker Gerätehaus unterwegs. Foto: Petra Wiese

Anlässlich des landesweiten Tages der Feuerwehr öffneten die Güterglücker Kameraden das Gerätehaus.

Güterglück l In Sachsen-Anhalt war am Sonnabend der landesweit erste Aktionstag der Feuerwehren zur Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung ausgerufen worden. Zu den Feuerwehren, die sich mit Angeboten beteiligten, gehörte auch die Güterglücker Ortsfeuerwehr. „Wir haben das aufgegriffen“, so Ortswehrleiter Ralf Buchholz.

Die Kameraden hatten am späten Nachmittag ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Wer also tagsüber unterwegs war, konnte noch vorbeikommen, hoffte Ralf Buchholz. „Wir haben viel Werbung gemacht“, so der Wehrleiter, der hoffte, dass sich vielleicht doch der ein oder andere Interessent blicken ließ. Ansonsten sollte der Aktionstag eben ein Tag für die Feuerwehrleute werden. Die Kameradschaft müsse schließlich auch gepflegt werden.

Programm für Nachwuchs

Aber vor allem kamen die Kinder – der potentielle Feuerwehrnachwuchs – bei der Güterglücker Feuerwehr auf ihre Kosten. Bei den Kleinen war der Renner das rotglänzende Feuerwehr-Tretauto. Zielspritzen war bei den Temperaturen eine erfrischende Abwechslung. Und natürlich durfte auch jedes Kind eine Runde durch das Dorf mit dem Feuerwehrfahrzeug mitfahren.

Bilder Mit Schlauchkegeln konnten sich die Kameraden die Zeit vertreiben. Foto: Petra Wiese



Der Aktionstag sollte dazu dienen, dass Bürger und die Kameraden der Ortsfeuerwehren in Kontakt und vor allem ins Gespräch kommen. Die Technik und Ausstattung der Ortswehr stand zum Anfassen bereit und die Kameraden für Erklärungen.

Für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung waren etwa zehn der Güterglücker Kameraden in Gange. Aber auch Kameraden von Nutha, Moritz und Gehrden – die Wehren bilden zusammen den Ausbildungs- und Ausrückeverband 1 – waren vor Ort. Nicht zu vergessen war auch der Nachwuchs vertreten. Für einige Mitglieder der Jugendwehr des Ausbildungsverbandes hatte der Aktionstag schon mit einem Besuch am Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge begonnen.

Aktionstag künftig jedes Jahr

Nach und nach schauten einige Güterglücker und Gäste bei der Feuerwehr vorbei. Schließlich konnten diese sich in der Fahrzeughalle auch niederlassen und es ich bei Getränken und Gegrillten gut gehen lassen.

Tage der offenen Tür oder auch Schnupperveranstaltungen hatte es bei der Güterglücker Ortsfeuerwehr schon öfter gegeben. Der Aktionstag unter dem Motto „voller Einsatz“ soll nach Vorstellung der Initiatoren im Land künftig jedes Jahr jeweils am letzten Mai-Wochenende stattfinden.