Der Can Can gehört immer mit zum Programm beim Güterglücker Karneval.

Güterglück - Mitten im Veranstaltungsreigen stecken die Jecken beim Güterglücker Karneval. „Das Motto ist doch scheißegal, Hauptsache Karneval!“ – ganz in diesem Sinne wird bei den Gold-Grünen die 42. Session gefeiert. Den Auftakt machte der Kaffeeklatsch in der Mehrzweckhalle. Thomas Sadurski begrüßte das närrische Publikum. Falko Zeidl übernahm die Moderation des Programms.

Güterglück feiert Karneval. (Kamera: Petra Wiese, Schnitt: Bernd Stiasny)

Das begann mit dem Marsch der Garde, bevor die fesche Lola in Kittelschürze, alias Sabine Dorn, ihren ersten von drei Auftritten hatte. Es folgte ein Abstecher in die Unterwasserwelt. Als Meerjungfrauen und Neptune waren die Jüngsten vom GGG, die Superbande, zu erleben. Dem Tanzmariechen folgten die Teufelinnen, in die sich die Dance Girls verwandelt hatten. Beim Hit-Medley stimmte Joana Sadurski an.

Ob Glitterflash, Sunshine und Ladykracher bis hin zur gemischten Gruppe lebt das Programm beim GGG wieder von tollen Tanzdarbietungen. Die gipfeln stets im frechen Can Can zum Abschluss.

Hogwarts ließ beim Karneval in Güterglück grüßen. Foto: Petra Wiese

Die fesche Lola, alias Sabine Dorn, in ihrer flotten Kittelschürze durfte im Programm nicht fehlen. Bei ihr mussten auch Leute aus dem Publikum mitmachen. Foto: Petra Wiese

Beine hoch und runter - so gehört es sich für eine Funkengarde beim Karneval. Foto: Petra Wiese

In die 1960-er Jahre tauchte die gemischte Tanzgruppe des GGG ab. Foto: Petra Wiese

Zu den vielen Tanzgruppen beim GGG gehört auch die Gruppe Glitterflash unter der Leitung von Joana Sadurski. Foto: Petra Wiese

Die Superbande, das sind die Jüngsten im Güterglücker Karnevalsverein, waren als Meerjungfrauen und Neptune aus der Unterwasserwelt zu erleben. Foto: Petra Wiese

Bei einem Medley aus Hits kam Stimmung in der Güterglücker Mehrzweckhalle auf. Joana Sadurski war die Sängerin der munteren Truppe. Foto: Petra Wiese

Den Tanz des Teufels führten die Dance Girls auf. Foto: Petra Wiese

Am Sonnabend findet in Güterglück die Ordens- und Kostümsitzung des GGG statt, am 3. Februar der beliebte Sandmannball. Karten gibt es unter (0179) 5941321 oder per WhatsApp unter der Nummer (0152) 59866394.