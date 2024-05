29-jähriger Zerbster wurde am Landgericht Dessau-Roßlau wegen mehrerer Diebstähle, unter anderem mit einer Teufelsmaske getarnt, zu zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Einen Teil davon wird er in einer Entzugsklinik verbringen.

Zerbst/Dessau. - Ein 29-jähriger Zerbster ist gestern Vormittag von der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zugleich ordnete die Kammer unter dem Vorsitz von Anja Wiederhold die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt an. Vorweg muss er jedoch zwölf Monate der Haft verbüßen. Da die Suchtbehandlung mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen wird, könnte er also nach zwei Dritteln der Gesamtstrafe in Freiheit kommen.