Halloweenparty in der Steutzer Kindertagesstätte „Sandmännchen“: Wenn Hexen und Geister durchs Haus tanzen

Steutz (pwi) - Kinder lieben es, sich zu verkleiden. Da bietet sich nicht nur zur Faschingszeit die Gelegenheit, auch um Halloween herum werden inzwischen in vielen Kindereinrichtungen Partys gefeiert, wo die Kinder ihr Kostüme anziehen können. So waren in dieser Woche in der Steutzer Kindertagesstätte „Sandmännchen“ vor allem Hexen, Knochengerippe, Gespenster und Kürbisse anzutreffen.