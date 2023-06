Nach dem Ende der Schulzeit zieht es viele junge Leute in die Fremde. Moritz Ehle, seine Schwester Wiebke und andere junge Zerbster haben ihre Heimat nicht vergessen. Sie wollen hier etwas bewegen. Das kann gelingen.

Ein Teil des ersten Sensus-Festivals in Zerbst (von links): Paul Scheer, Moritz Ehle, Tom Keller, Daniel Klassen, Bar Helfer, Joris Romanski, Dalwhin Dijkstra, Noé Bräuning.

Zerbst/Lindau/Berlin - „Die Zerbster haben es uns nicht geglaubt.“ Moritz Ehle freut sich diebisch und vollen Herzens. In den vergangenen Jahren eher privat in der Heimat, haben Ehle und seine Freunde ein Musikfestival auf die Beine gestellt, das zu Pfingsten über 1200 Besucher angelockt hat – in Zerbst und nach Zerbst.